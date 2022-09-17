AK Parti'li Hamza Dağ "AK İcraat İzmir" sergisini açtı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca açılan "AK İcraat İzmir" sergisinin açılışına katıldı.

Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığındaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, iktidar olarak hizmet etmenin birinci görevleri olduğunu, bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.

Her zaman yeni vizyonlar ortaya koyduklarını kaydeden Dağ, "Bu dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin hükümetten ne talebi olmuşsa makul çerçevede ne varsa hepsi yerine getirilmiştir." diye konuştu.

Dağ, iktidarları döneminde İzmir'e yapılan yatırımlardan bahsederek, "20 sene süre zarfında İzmir'e toplam 112 milyar 65 milyonluk kamu yatırımı, devlet yatırımı gerçekleştirdik." dedi.

Türkiye'nin her yerinde AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğunu belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'de biz bunu yaparken dün İstanbul'da CHP Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir mazot töreni yaptılar. Mazot verememe töreni yaptılar. Yani bir iş yapalım derken, sadece organizasyonu bile beceremeyen, rezil olan, millete bu konuda gerçekten söyleyecek sözlerini bırakın, icraat konusunda bile rezil olan bir siyasi parti, bir genel başkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Aradaki fark bu." diye konuştu.

Dağ, 2023 seçiminde en yüksek oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını dile getirerek, "Son dönemde yapılan anketlerde açık farkla birinci. 'Farkla' demiyorum bakın, 'açık farkla' yine yeniden birinci parti olacağız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de İzmir'de engellemelere rağmen birçok projeyi tamamladıklarını söyleyerek, "İnşallah 2023'te de İzmir'de birinci olacağız. Cumhur İttifakı birinci olacak. 2024'te de İzmir Büyükşehir'i ve birçok ilçeyi kazanacağız. Durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra açılışı yapılan sergiye AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ile Necip Nasır da katıldı.

- Özgür Özel'in açıklamaları

Hamza Dağ, sergiyi gezdiği sırada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Dağ, "Herhalde İzmir'deki CHP siyasi aktörleri yeterli gelemiyorlar. Önümüzdeki dönemde İzmir'e ithal Manisa'dan, Malatya'dan siyasi aktörlerin gelmesi planlanıyor. Yani o açıdan burada bu İzmir'in bugüne kadar siyaset yapan CHP'lilere bir haksızlık gibi bir durum var." ifadelerini kullandı.

Bunun kendilerini "çok ilgilendirmediğini" kaydeden Dağ, şöyle devam etti:

"Ben e-ticaretle ilgili geçen hafta Mecliste bir açıklama yaptım ve o açıklamada sorduğum sorular çok net. Yani burada biz bu kanunu getirirken tekelleşmenin önüne geçmek için bir kanun teklifi sunduk. Hem komisyonda hem genel kurulda. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bizim yapmış olduğumuz bu düzenlemenin çok yerinde olduğunu, evet tekelleşmeyi engellediğini, milli olduğunu, bu ülkenin vatan evlatları tarafından yapıldığını, tebrik ettiklerini, takdir ettiklerini ifade ettiler. Engin Altay'ın konuşmaları var, açık. Kanunun tamamındaki kanaatleri o."

Kendisinin sosyal medya hesabından da bu konuda net şekilde açıklama yaptığını hatırlatan Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lafı başka yere çevirip de buradaki suçlulukla, panikle yapmış oldukları açıklamaları başka yere yönlendirmesinler. Onlar yerli, milli vatan evlatlarının 'helal olsun onlara' diye övdükleri kanunu Anayasa Mahkemesine bugün götürmek zorunda bırakılmasındaki lobi çalışmaları ne, onu açıklasınlar. Diğerleri lafügüzaf. Diğerleri boş laf. Diğerleri bir şeyleri bulandırıp başka şeyler yapmak. Ben yeni değilim siyasette. İzmir de beni iyi bilir. Neyle uğraştığımı, ne için çalıştığımı, kim için çalıştığımı iyi bilir. Onlar boş laflar. Buradaki suçlulukla beraber 'aman şuraya bir şey atabilirsek bundan kurtarabilir miyiz' diye yaptıkları bir iş. Bu e-ticaretle ilgili o sorularımı tekrar ediyorum, onları bir cevaplasınlar. Bıraksınlar başka yerlere işleri söylemeyi. Artı, tekraren burada söylüyorum. Burada bir tekelleşme söz konusu olur ve bundan da milletimiz 1 yıl sonra, 2 yıl sonra mağdur olursa bunun müsebbibi Cumhuriyet Halk Partisidir. Bunu da tarihe not düşüyorum."

Açılışı yapılan sergide, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar İzmir'de yaptığı yatırımlara ilişkin bilgilerin bulunduğu posterler yer aldı.