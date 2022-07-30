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AK Parti'li ilçe belediye başkanlarından Küçükçekmece'de esnaf ziyaretleri

30.07.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: - "Bu programda bizim temel yaklaşımımız programın adından da belli olduğu gibi yüz yüze, gönül gönüle... İstanbullu, Küçükçekmeceli kardeşlerimizin gündemi neyse bizim gündemimiz de o"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da görev yapan AK Parti'li ilçe belediye başkanları, "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Küçükçekmece'de vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kentteki 22 ilçe belediye başkanı, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı binasının önünde bir araya geldi. Buradaki basın açıklamasında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı neticesinde "Yüz Yüze 100 Gün" programını planladıklarını ve uyguladıklarını söyledi.

AK Parti'nin, her zaman olduğu gibi bu yaz da milletiyle beraber çalışmalarını en güzel bir şekilde devam ettirdiğini anlatan Kabaktepe, şöyle devam etti:

"İstanbul'da da biz AK Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak 'Yüz Yüze 100 Gün' konseptiyle bu programı gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda AK Parti belediyeciliğinin hem marka olmasına hizmet etmiş hem de bu hizmeti devam ettiren değerli belediye başkanlarımızla, İstanbul milletvekillerimizle, kıymetli bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla 39 ilçemizde, bugün Küçükçekmece'mizde yaptığımız programın benzerini yapıyoruz. Bugün Küçükçekmece'de belediye başkanlarımızla birlikte, mahalle mahalle inşallah vatandaşlarımızla beraber olacağız."

- "Herhangi bir sınırımız yok"

Fatih ve Çekmeköy'de de milletvekilleriyle çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kabaktepe, "Bu programda bizim temel yaklaşımımız programın adından da belli olduğu gibi yüz yüze, gönül gönüle... İstanbullu, Küçükçekmeceli kardeşlerimizin gündemi neyse bizim gündemimiz de o. Onlarla Türkiye'yi, İstanbul'u, Türkiye'nin geleceğini, bugününü konuşacağız ve ülkemizi, 20 yılda ziplenmiş hizmetleri gerçekleştirerek getirdiğimiz bugünden daha güzel yarınlara hep beraber nasıl götüreceğimizin de istişarelerini yapacağız. Herhangi bir sınırımız yok. Küçükçekmece'de mahallelerimizde vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin tüm gündemleri ve ortaya koydukları tüm konular bizim sınırlarımız." diye konuştu.

Kabaktepe, AK Parti'nin her zaman milletin derdini dert edinip, milletin söylemlerini politikaya çevirip hareket etmeyi siyasetin bir şuuru ve şiarı olarak gördüğünü belirterek, AK Parti'nin hiçbir zaman milletiyle beraber, birlikte, yanında olmaktan imtina etmediğini, bugün de en güzel şekilde bu durumu Küçükçekmece'de göstereceklerini kaydetti.

Salgın başladığından bugüne kadar yaklaşık 3 yıl geçtiğine dikkati çeken Kabaktepe, salgından sonra, ekonomi, sonrasında güvenlik şimdi ise gıda krizinin yaşandığına işaret etti.

İç içe geçmiş krizler yaşandığını vurgulayan Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bu 3 yıllık süre içerisinde her hafta Sayın Cumhurbaşkanımız hem Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünyanın sorunlarının çözülmesine dönük, sağlıktan, ekonomiden, güvenlikten gıda krizine kadar dünyada basının, ekonomistlerin ve sağlıkçıların yetişemeyeceği hızla icraatlar açıklıyor, paketler açıklıyor. Bunları da yine açıklamaya ve uygulamaya inşallah devam edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından her bir ilçe belediye başkanı, bir mahalle seçerek orada vatandaşlarla ve esnafla buluştu.

AK Parti'li ilçe belediye başkanlarından Küçükçekmece'de esnaf ziyaretleri

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: - "Bu programda bizim temel yaklaşımımız programın adından da belli olduğu gibi yüz yüze, gönül gönüle... İstanbullu, Küçükçekmeceli kardeşlerimizin gündemi neyse bizim gündemimiz de o"

AK Parti'li ilçe belediye başkanlarından Küçükçekmece'de esnaf ziyaretleri

AK Parti'li ilçe belediye başkanlarından Küçükçekmece'de esnaf ziyaretleri

AK Parti'li ilçe belediye başkanlarından Küçükçekmece'de esnaf ziyaretleri

AK Parti'li ilçe belediye başkanlarından Küçükçekmece'de esnaf ziyaretleri

AK Parti'li ilçe belediye başkanlarından Küçükçekmece'de esnaf ziyaretleri

AK Parti'li ilçe belediye başkanlarından Küçükçekmece'de esnaf ziyaretleri

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