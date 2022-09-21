AK Partili Karaaslan, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün biz şunu rahatlıkla ve özgüvenle söyleyebiliyoruz, artık iddiası çok daha büyük olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla 'bu iddianın büyüklüğü nereden geçer' diye baktığımızda elbette cevap şehirlerimiz." dedi.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında kente gelen Karaaslan, beraberindeki AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikayı gezdi.

Karaaslan ve beraberindekiler, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde esnafı ziyaret edip, bir kafede gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Daha sonra AK Parti İl Kadın Kolları üyelerinin açtığı standı ziyaret eden Karaaslan, partililerle fotoğraf çektirdi.

- "Türkiye ile ilgili kurduğumuz çok büyük bir hayal ve hedef var"

Kentteki bir otelde Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 2023 yılını çok önemsediklerinin altını çizdi.

Karaaslan, 2023'ü Türkiye'nin ikinci bir yeni yüzyıl yürüyüşünün başladığı eşik olarak da tanımladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"2023'ü çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta ve ülkemizin gücü, ülkemizin kabiliyetleri, ülkemizin bütün bu alanlardaki büyümesi sadece ülkemiz için gerekli değil. Dün New York'ta gördük. Önceki gün Şanghay Zirvesi'nde gördük. Onun öncesinde Balkanlar'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük ve görünen o ki daha da görmeye devam edeceğimiz gelişmelerle birlikte artık Türkiye'nin daha güçlü ve daha büyük bir ülke olmasının insanlığın huzuru, barışı ve refahı için çok büyük bir değeri var. Bugün biz şunu rahatlıkla ve özgüvenle söyleyebiliyoruz, artık iddiası çok daha büyük olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla 'bu iddianın büyüklüğü nereden geçer' diye baktığımızda elbette cevap şehirlerimiz. Şehirlerimiz ne kadar güçlü olursa bu güç ülkemize yansıyacaktır. Şehri güçlü kılan da o şehrin insanlarıdır. Bunu da biliyoruz."

AK Parti'nin zaferler kazanmaya alışmış, her girdiği seçimden başarıyla çıkmış bir parti olduğunu söyleyen Karaaslan, "Önümüzde dediğim gibi sadece ittifakımızla ve partimizle ilgili değil, Türkiye ile ilgili kurduğumuz çok büyük bir hayal ve hedef var, ona ulaşmak için çabalıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan da partisinin 2023'e giderken sivil toplum örgütlerinin görüşlerini çok önemsediğini belirterek, istişare kültürüne önem verdiklerini vurguladı.

Toplantıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP MKYK üyeleri Ahmet Namık Akdoğan ve Ahmet Ulupınar, BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay ile diğer ilgililer katıldı.