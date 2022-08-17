AK Parti'li Ünal, Osmaniye'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi:

OSMANİYE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin, kriz çözücü bir ülke olarak geleceğin yükselen yıldızı olduğunu ve dünyadaki gıda krizini önlediğini belirtti.

Ünal, Osmaniye Valiliğini ziyaretinde şeref defterini imzaladı, Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı görüştü.

Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Ünal, dernek başkanı Mehmet Altun ve üyelerle bir araya geldi.

AK Parti'li Ünal, Kahramanmaraş'ın milli mücadele dönemlerine değinerek, "Bugünkü verdiğimiz mücadelenin ne anlama geldiğini unutmamak lazım. Bunlar 'bu millet unutur' zannediyorlar ama bu millet ariftir. Bu millet adamın gözüne bir bakar, onun hemen puanını verir. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar ya, bunlar seçimin sosyal medyada olacağını zannediyor. Halbuki bu milletin sessiz çoğunluğu tayin eder meseleyi. Sizler de burada inşallah 2023'ün ne anlama geldiğini bilerek çalışacaksınız. Bu, siyasi bir mesele olmaktan çıkmış ve artık bir memleket meselesi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Programının ardından Ünal, Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti.

- "Siyasetçi adı altında anti siyaset yapanlar var"

Ünal, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda yaptığı konuşmada, dünyanın ciddi bir küresel ekonomik daralmadan ve krizden geçtiğini belirtti.

Kovid-19, Afganistan'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-Tayvan krizine değinen Ünal, "Gelişmeler bize bir şeyi net olarak gösteriyor ki biz, Norveç ya da Finlandiya değiliz. Biz, çok zor bir coğrafyada güçlü bir beka ve bağımsızlık mücadelesi veren, bin yıldan beridir de bu topraklarda kök salmış, varlığını, iddiasını, kavgasını sürdüren bir milletiz." dedi.

Ünal, "Kuzu postuna bürünmüş kurtlar"ın ortada dolaştığını ifade ederek, "Siyasetçi adı altında anti siyaset yapanlar var. Neden anti siyaset diyorum? Siyaset nedir? Siyaset, milletin iradesini sandıkta alıp, devlet yönetimine yansıtan ve siyaset üstü konularda da kenetlenen kişidir. Siyasetçi için vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruattır çünkü biz, bu coğrafyada 1. Dünya ve Kurtuluş savaşlarında şunu çok net gördük, eğer bir vatanınız yoksa hiçbir şeyiniz yok demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin coğrafyasındaki mücadelesinin unutulmaması gerektiğini işaret eden Ünal, daha çok bir araya gelinmesi ve bunların hatırlanması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Türkiye'de 1960-2002 yıllarında 38 hükümetin değiştiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Millet seçmiş, göndermiş Ankara'ya. Darbeyle, muhtırayla, medyayla milletin seçtiği hükümet alaşağı edilmiş. Kim çözecek sorunları? Milletin derdini, sorununu kim çözer? Milletin derdini, sorununu evladı çözer. Demokrasi zaten halkın temsilcileri eliyle kendisini yönetmesi değil midir? Bu ülkede, Allah aşkına TBMM'nin duvarında 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazıyor da 2007-2008'de bu ülkenin başbakanının eşini GATA'ya başörtülü diye sokmadılar. Unuttuk mu bunları? Geçen bir tanesi diyor ki 'Göreve geldiğimizde tekrar eski günlerde olduğu gibi bu yanlış uygulamaları tekrar kaldıracağız.' Bunlara yanlış uygulama gözüyle bakıyor. Yani insanların temel hak ve özgürlüklerine yanlış uygulama olarak bakıyor."

- "60-70 yıllık sorunları çözen irade, bugünün sorunlarını da çözer"

Türkiye'nin geçmişteki sorunlarını çözdüklerini anlatan Ünal, "Biz bugün 2005'in, 2010'un, 2015'in sorunlarını konuşuyor muyuz? Hayır. Biz bugün, bugünün sorunlarını konuşuyoruz. 60-70 yıllık sorunları çözen irade, bugünün sorunlarını da çözer mi? Emin olun çözer elhamdülillah. Yeter ki inancımızı kaybetmeyelim, oluşturulmak istenen karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmayalım." dedi.

Bugün, iktidara talip olmak isteyenlerin dününe bakılması gerektiğine dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Bugün, bakıyorsunuz Alman ve Fransız gazeteleri her gün Türkiye ile ilgili haberler yapıyor. Türkiye'nin savunma sanayisinden ulaşıma, havacılığa varıncaya kadar başarılarından bahsediliyor. Peki bunların, bu ülkenin başarısıyla hiç mutlu olduklarını gördünüz mü? 1957'de yine darbe girişimi var. TBMM'de darbe girişimini araştırma komisyonu kurulmuş. Darbe girişiminin arkasında o gün yine CHP var. O gün İsmet İnönü, TBMM'ye, darbe tetkiki komisyonuna çağrılmış. Orada 'Sizi ben bile kurtaramam' demiş. Adnan Menderes radyo konuşmasında 'Bunların, bu ülkenin hangi muvaffakiyetine memnun olduğunu gördünüz' diyor. Bunların yapılan icraatlardan hangisini takdir ettiğini gördünüz? Hiçbir şey değişmemiş. O gün de öyleydiler, bugün de böyleler."

- "Libya'da Hafter'i, Suriye'de Esed'i desteklerler"

AK Parti'li Ünal, millet olmanın, üzüntüde ve sevinçte bir ve beraber olma anlamına geldiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu ülke yerli otomobil yapar, yapmaya kalkışır 'yapamazsınız', fabrikanın temelini atarsınız 'kuramazsınız', fabrikayı yaparsınız 'üretemezsiniz', üretirsiniz 'satamazsınız', satarsınız 'bu yerli değil ki' derler. Doğal gaz bulursunuz, ona da sevinmezler. Terörle mücadelede başarıya ulaşırsınız, mutlu olmazlar. 30 yıldan beri Karabağ'da Minsk Üçlüsü'nün çözemediği kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını, Karabağ'ı Türkiye özgürleştirdi. Bunlar mutlu oldular mı? Olmadılar. Libya'da Hafter'i, Suriye'de Esed'i desteklerler. Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunurlar. Allah aşkına bir kere de şu milletle beraber sevinin, şu milletle birlikte üzülün de biz de 'biz bir ve beraberiz' diyelim."

Türkiye'nin, dünya genelindeki Kovid-19 kaynaklı sıkıntılardan pozitif ayrışarak çıkacağını söyleyen Ünal, "Türkiye kriz çözücü, çözüm kapasitesi yüksek bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızı. Tahıl krizinde Türkiye adeta kilitleri açtı ve büyük bir gıda krizini önledi. Sevindiler mi? Hayır. 59 ülke Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladı. ABD'de Pentagon'un eski müsteşarı 'Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmelidir' dedi ama bunlar sevinmedi. Bunların bu ülkeyi yüceltmek, büyütmek gibi bir amaçları olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin önü son derece açık"

Mahir Ünal, ülkenin savunma sanayisindeki gelişimine değinerek, "Bugün Türkiye hamdolsun, savunma sanayisinde yüzde 20 yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkardı. Dün, Fransız ve Alman basını 'Savunma sanayisinde artık kendisine yeten bir Türkiye var' dedi. 2012'de Amerika'dan silahlı insansız hava aracı istedik, vermediler. Bütün bunları yaptık. 20 senede bunları yapanlar, Allah'ın izniyle önümüzdeki 20 senede neleri yapar?" dedi.

Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Deneyimiyle, birikimiyle, potansiyeliyle eğitimli insan kaynağıyla artık Türkiye'nin önü son derece açık. Türkiye bulunduğu nokta itibarıyla teminde, tedarik zincirinde, lojistikte, üretimde, istihdamda, ihracatta, büyümede, şu anda rekorlar üstüne rekorlar kırıyor. Sıkıntılarımız, sorunlarımız var evet ama şunu unutmayın. Bu ülke o kadar büyük sorunları ve sıkıntıları çözdü ki... Biz iktidara geldiğimizde devlet topladığı her 100 liralık verginin 86 lirasını faize veriyordu. Biz bugün bunu, yüzde 12'ye indirdik. Devlet bütçesinin yüzde 44'ü faize gidiyordu. Hamdolsun bu sorunlar çözüldü. Türkiye ciddi anlamda her alanda önemli mesafeler kat etti. İnşallah bundan sonraki süreçte önümüz daha açık. Yeter ki kendimize, ülkemize güvenelim. Kuzu postu giymiş çakalları, kurtları iyi tanıyalım."

Ünal, toplantının ardından Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için ailesinin evinin önüne kurulan taziye çadırını ziyaret etti, şehidin annesi İlknur ve babası Ali Çakır'a başsağlığı diledi.

Ziyaretlerinde Ünal'a, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu ile AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy da eşlik etti.