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Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

07.02.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Dilek rolüyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Pelin Sönmez, uzun yıllardır ekrandan uzakta bir hayat sürüyor. 2018 yılında evlenen ve oyunculukla şarkıcılığı bırakan Pelin Sönmez, merak konusu oldu.

Akasya Durağı dizisinde Osman karakterinin kızı Dilek rolünü oynayan ve bu rol ile şöhreti elde eden Pelin Sönmez, bir dönemin en popüler ekran yüzlerinden biriydi. Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Sönmez, Akasya Durağı'nın ardından ekrandan uzaklaşmıştı.
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Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, bu ilişkiyle magazin gündeminde de oldukça yer bulmuştu.

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Ünlü isim, Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı.

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SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile nikah masasına oturmuştu. O tarihten bu yana kendisine sessiz bir yaşam seçen Pelin Sönmez'in son hali ortaya çıktı.

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Ünlü isim artık oyunculuk ve şarkıcılık yapmıyor. Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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