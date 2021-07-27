Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor

Türkiye'nin ikinci rahim nakli, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 32 yaşındaki bir kadına yapılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan Havva Erdem ile eşi Şükrü Erdem, nakil öncesi Organ Nakli Merkezi'ndeki ekip tarafından bilgilendirildi.

Operasyon için hazırlanan Havva Erdem'e, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki kadının bağışlanan rahmi nakledilmeye başlandı.

Operasyonu, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan gerçekleştiriyor.

- İlk rahim nakli Derya Sert'e yapılmıştı

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, yine Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, tedavilerin ardından geçen yıl hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.