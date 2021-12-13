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Akın Akınözü'nin çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 50 kilo vermiş

13.12.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaderimin Oyunu dizisiyle ekrana dönen oyuncu Akın Akınözü'nün eski hali sosyal medyada gündem oldu. Geçmişte 50 kilo veren Akınözü, yıllar içindeki değişimiyle çok konuşuldu.

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Akın Akınözü, yıllar içindeki değişimiyle konuşuluyor. Çocukluk fotoğrafları sosyal medyada gündem olan 31 yaşındaki Akınözü'nün eski hali hayranlarını şaşırttı.

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50 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim.” ifadelerini kullanmıştı.
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"BEDENSEL DENEYİM İRADEDEN GEÇİYOR"

Akın Akınözü ayrıca bu bedensel deneyimin 'iradeden' geçtiğine inandığını da sözlerine eklemişti.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

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