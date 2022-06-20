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Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

20.06.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da düştüğü kuyudan kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.

İncesu Köyü Musa Kaya Yaylası mevkisinde üzeri açık bırakılan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaklaşık 5 metrelik atıl kuyuya inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpeğe yiyecek ve içecek veren ekipler, yürüyemeyen köpeği tedavisi için İl Özel İdaresi ekiplerine teslim etti.

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

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