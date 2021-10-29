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Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı

29.10.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı

SİİRT (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı

Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Siirt'te esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Siirt'te esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Siirt'te esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Siirt'te esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Siirt'te esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Siirt'te esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Siirt'te esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Siirt'te esnafı ziyaret etti
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Siirt Meral Akşener

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