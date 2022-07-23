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Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

23.07.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Gözübüyük Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işletme personeli müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Alanya

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