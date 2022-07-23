Zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işletme personeli müdahale etti.

Gözübüyük Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz