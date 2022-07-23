Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Gözübüyük Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işletme personeli müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.
Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.
Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz