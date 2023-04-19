Alanyaspor Galatasaray karşılaşması sonrası spor yazarlarından dikkat çeken ifadeler! "Galatasaray çok başka bir şey, şampiyon gibi..."

"BU GALATASARAY'LA REKABET DE ZOR" (NİHAT KAHVECİ / TRT SPOR)

"Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum onlar da kazanıyor, yarışın içinde tutuyorlar kendilerini. Çok istedikleri oyunu oynamıyorlar ama 18'de 17 yapmış bir takımla rekabet etmek de kolay değil. Galatasaray seviyeyi aldı Pluton'a kadar götürdü. Fenerbahçe de bekliyor ne zaman puan kaybedecekler diye. Bundan sonra Fenerbahçe Karagümrük maçını bekleyecek, sonra Beşiktaş deplasmanı beklenecek. Beklerken de kazanman gerekiyor. Bakalım nereye kadar devam edecek"