Alanyaspor Galatasaray karşılaşması sonrası spor yazarlarından dikkat çeken ifadeler! "Galatasaray çok başka bir şey, şampiyon gibi..."

Süper Lig'in 30'uncu hafta açılış mücadelesinde lider Galatasaray Ersun Yanal'ın ekibi Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olurken, Okan Buruk'un öğrencileri haftayı 3 puanla tamamlamayı başardı.
Bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'ın bu performansı sonrası ünlü spor yorumcuları da dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Galatasaray'ın oyununun beyni Mertnes yine aklını ve yüreğini sahaya koyarken, 35 yaşına rağmen rakibi kovalaması, önde baskı yapması göz kamaştırıcıydı. Barış Alper için Mertens büyük şans. Ne yazık ki, Barış çok süratli olmasına rağmen rakibi kovalamıyor. Ayrıca top ayağındayken basit oynamıyor. Barış genç oyuncu olarak Mertens'ten futbol oynama konusunda ders almalı."
"Galatasaray tarafından beklenen oyun ve performansı gördük. Deplasmanda Galatasaray galibiyetleriyle birlikte tek haneli gol yiyen takım, deplasmanda gol yemiyorlar. Böyle olunca tabelaya sürekli galibiyet yazılıyor"
"Galatasaray, Mertens’in de dönmesiyle gücünü ikiye katladı. Geçen hafta Kayserispor karşısında altı golle galip geldiler. Dün gece Alanya gibi zor bir deplasmanda dört gol atarak üç puanı aldılar. Daha fazlasını da atabilirlerdi, takım kendini fazla sıkmadı. Teknik Direktör Okan Buruk’un sistemi oturmuş. Defansı, orta sahası ve forveti olmak üzere bütün futbolcular rakibe baskı yapıp gol atmak istiyorlar."
"Okan Buruk Mike Hammer maceralarını okudu mu, Spillane’i biliyor mu? Bilmiyoruz. Ayrıca futbolu Spillane’den öğrenecek hali de yok. O zaten biliyor sakatlık ve ceza durumları yoksa kazanan takımın kolay kolay değişmeyeceğini. Geçen hafta Kayserispor’a yarım düzine gol atan takım, aynen Alanya deplasmanında da sahadaydı. Koştu, zaman zaman duraladı ama yine de maçın patronu olmayı bildi Galatasaray…"
"Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum onlar da kazanıyor, yarışın içinde tutuyorlar kendilerini. Çok istedikleri oyunu oynamıyorlar ama 18'de 17 yapmış bir takımla rekabet etmek de kolay değil. Galatasaray seviyeyi aldı Pluton'a kadar götürdü. Fenerbahçe de bekliyor ne zaman puan kaybedecekler diye. Bundan sonra Fenerbahçe Karagümrük maçını bekleyecek, sonra Beşiktaş deplasmanı beklenecek. Beklerken de kazanman gerekiyor. Bakalım nereye kadar devam edecek"