SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Alanyaspor Galatasaray karşılaşması sonrası spor yazarlarından dikkat çeken ifadeler! "Galatasaray çok başka bir şey, şampiyon gibi..."

Alanyaspor Galatasaray karşılaşması sonrası spor yazarlarından dikkat çeken ifadeler! "Galatasaray çok başka bir şey, şampiyon gibi..."

19.04.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 30'uncu hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 30'uncu haftasında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 4-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olurken, Buruk'un öğrencileri 2 haftada rakip kalelere 10 gol kaydetmeyi başardı. Bu skorun ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30'uncu hafta açılış mücadelesinde lider Galatasaray Ersun Yanal'ın ekibi Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olurken, Okan Buruk'un öğrencileri haftayı 3 puanla tamamlamayı başardı.

Bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'ın bu performansı sonrası ünlü spor yorumcuları da dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O YAZILAR...

"BARIŞ, MERTENS'TEN DERS ALMALI" (LEVENT TÜZEMEN / SABAH)

"BARIŞ, MERTENS'TEN DERS ALMALI" (LEVENT TÜZEMEN / SABAH)

"Galatasaray'ın oyununun beyni Mertnes yine aklını ve yüreğini sahaya koyarken, 35 yaşına rağmen rakibi kovalaması, önde baskı yapması göz kamaştırıcıydı. Barış Alper için Mertens büyük şans. Ne yazık ki, Barış çok süratli olmasına rağmen rakibi kovalamıyor. Ayrıca top ayağındayken basit oynamıyor. Barış genç oyuncu olarak Mertens'ten futbol oynama konusunda ders almalı." 

"TABELAYA SÜREKLİ GALİBİYET YAZILIYOR" (KEMAL ASLAN / TRT SPOR)

"TABELAYA SÜREKLİ GALİBİYET YAZILIYOR" (KEMAL ASLAN / TRT SPOR)

"Galatasaray tarafından beklenen oyun ve performansı gördük. Deplasmanda Galatasaray galibiyetleriyle birlikte tek haneli gol yiyen takım, deplasmanda gol yemiyorlar. Böyle olunca tabelaya sürekli galibiyet yazılıyor"

"DAHA FAZLASINI DA ATABİLİRLERDİ" (OSMAN ŞENHER-MİLLİYET)

"DAHA FAZLASINI DA ATABİLİRLERDİ" (OSMAN ŞENHER-MİLLİYET)

"Galatasaray, Mertens’in de dönmesiyle gücünü ikiye katladı. Geçen hafta Kayserispor karşısında altı golle galip geldiler. Dün gece Alanya gibi zor bir deplasmanda dört gol atarak üç puanı aldılar. Daha fazlasını da atabilirlerdi, takım kendini fazla sıkmadı. Teknik Direktör Okan Buruk’un sistemi oturmuş. Defansı, orta sahası ve forveti olmak üzere bütün futbolcular rakibe baskı yapıp gol atmak istiyorlar."

"MAÇIN PATRONU OLMAYI BİLDİ" (ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET)

"MAÇIN PATRONU OLMAYI BİLDİ" (ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET)

"Okan Buruk Mike Hammer maceralarını okudu mu, Spillane’i biliyor mu? Bilmiyoruz. Ayrıca futbolu Spillane’den öğrenecek hali de yok. O zaten biliyor sakatlık ve ceza durumları yoksa kazanan takımın kolay kolay değişmeyeceğini. Geçen hafta Kayserispor’a yarım düzine gol atan takım, aynen Alanya deplasmanında da sahadaydı. Koştu, zaman zaman duraladı ama yine de maçın patronu olmayı bildi Galatasaray…" 

"BU GALATASARAY'LA REKABET DE ZOR" (NİHAT KAHVECİ / TRT SPOR)

"BU GALATASARAY'LA REKABET DE ZOR" (NİHAT KAHVECİ / TRT SPOR)

"Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum onlar da kazanıyor, yarışın içinde tutuyorlar kendilerini. Çok istedikleri oyunu oynamıyorlar ama 18'de 17 yapmış bir takımla rekabet etmek de kolay değil. Galatasaray seviyeyi aldı Pluton'a kadar götürdü. Fenerbahçe de bekliyor ne zaman puan kaybedecekler diye. Bundan sonra Fenerbahçe Karagümrük maçını bekleyecek, sonra Beşiktaş deplasmanı beklenecek. Beklerken de kazanman gerekiyor. Bakalım nereye kadar devam edecek"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Alanyaspor son dakika galatasaray Süper Lig ligi süper li iyet

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

Ne yaptın Ronaldo! Faulüyle Arapları şoke etti!

Ne yaptın Ronaldo! Faulüyle Arapları şoke etti!

Galatasaray Stadı'nda Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp bayrak dikecekler

Galatasaray Stadı'nda Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp bayrak dikecekler

Mauro Icardi, ikinci yarıda yer almadı! Sebebi ise ortaya çıktı...

Mauro Icardi, ikinci yarıda yer almadı! Sebebi ise ortaya çıktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.