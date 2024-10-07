Alanyaspor maçını da boş geçti! Nihat Kahveci'den Icardi için olay iddia... 'Bunu nasıl yapar?'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Galatasaray 22 puana yükseldi. Corendon Alanyaspor 9 puanda kaldı.
Karşılaşmanın Kontraspor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Kahveci, bazı oyuncuların performanslarını değerlendirirken Icardi için ayrı bir parantez açtı.
Elias Jelert'i eleştiren Nihat Kahveci, "Bu Jelert kaç milyon euroydu? Riga maçında oynamıyor, bugün zaman geçsin diye 95'te oyuna giriyor." şeklinde konuştu.
Alanyaspor'un duraklama anlarında kaçırdığı net pozisyonu değerlendiren Kahveci, "Serdar Dursun'dan beklenilmeyecek bir vuruş. Nasıl bu kadar kötü vurdu tahmin edilemez. Serdar Dursun o golü atsa stat yıkılır, ortalık yıkılır. Serdar düzgün vursa maç 1-1 bitebilirdi. Alanyaspor, bu pozisyon dışında etkili olamadı." ifadelerini kullandı.
Icardi üzerinden Okan Buruk'u eleştiren Nihat Kahveci, "Okan Buruk, Icardi'ye nasıl bu kadar dayandı bende merak konusu. Dokunulmaz olduğu dönemler var mıydı, vardı. Şu an Icardi'ye de zarar veriyor Okan Hoca. Taraftarlarda mırıldanmalar başladı. Sosyal medyada eleştiriler başladı. Ben bu maçta Batshuayi'yi bekliyordum. Bu akşam rotasyon bekliyordum. Nasıl Icardi'yi 80 dakika oynatıyorsun hocam? Mertens ve Barış Alper'in de dinlenmesi lazım" dedi.
Süper Lig'in kalitesinin düşük olduğunun altını çizen Nihat Kahveci, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş iyi de oynasa kötü de oynasa bu yarışın içinde. " sözlerini sarf etti.
Yunus Akgün'ün performansını öven Kahveci, "Galatasaray beklenen oyunu oynadı mı, oynamadı. Yunus'un golü usta işi, Sara'yı tebrik ediyorum ama diğerleriyle ilgili konuşmamız lazım. Galatasaray, performans olarak beklediğimin altındaydı. Oyun gücü zayıftı. Ben Yunus Akgün'den bu kadarını beklemezdim, helal olsun. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oynayıp karşılığını vermesi çok değerli. Söylenecek tek şey maşallah. Milli takımda da başarılar. Şu anda takımın en formda oyuncusu." şeklinde konuştu.