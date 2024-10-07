Alanyaspor maçını da boş geçti! Nihat Kahveci'den Icardi için olay iddia... 'Bunu nasıl yapar?'

"OKAN BURUK, ICARDI'YE ZARAR VERİYOR"

Icardi üzerinden Okan Buruk'u eleştiren Nihat Kahveci, "Okan Buruk, Icardi'ye nasıl bu kadar dayandı bende merak konusu. Dokunulmaz olduğu dönemler var mıydı, vardı. Şu an Icardi'ye de zarar veriyor Okan Hoca. Taraftarlarda mırıldanmalar başladı. Sosyal medyada eleştiriler başladı. Ben bu maçta Batshuayi'yi bekliyordum. Bu akşam rotasyon bekliyordum. Nasıl Icardi'yi 80 dakika oynatıyorsun hocam? Mertens ve Barış Alper'in de dinlenmesi lazım" dedi.