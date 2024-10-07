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Alanyaspor maçını da boş geçti! Nihat Kahveci'den Icardi için olay iddia... 'Bunu nasıl yapar?'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 07:47
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Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi bu karşılaşmada da gol bulamazken, Nihat Kahveci Arjantinli yıldız için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Galatasaray 22 puana yükseldi. Corendon Alanyaspor 9 puanda kaldı.

Karşılaşmanın Kontraspor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Kahveci, bazı oyuncuların performanslarını değerlendirirken Icardi için ayrı bir parantez açtı.

İŞTE NİHAT KAHVECİ'NİN O SÖZLERİ

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JELERT ELEŞTİRİSİ!

JELERT ELEŞTİRİSİ!

Elias Jelert'i eleştiren Nihat Kahveci, "Bu Jelert kaç milyon euroydu? Riga maçında oynamıyor, bugün zaman geçsin diye 95'te oyuna giriyor." şeklinde konuştu.

"NASIL BU KADAR KÖTÜ VURDU?"

"NASIL BU KADAR KÖTÜ VURDU?"

Alanyaspor'un duraklama anlarında kaçırdığı net pozisyonu değerlendiren Kahveci, "Serdar Dursun'dan beklenilmeyecek bir vuruş. Nasıl bu kadar kötü vurdu tahmin edilemez. Serdar Dursun o golü atsa stat yıkılır, ortalık yıkılır. Serdar düzgün vursa maç 1-1 bitebilirdi. Alanyaspor, bu pozisyon dışında etkili olamadı." ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK, ICARDI'YE ZARAR VERİYOR"

"OKAN BURUK, ICARDI'YE ZARAR VERİYOR"

Icardi üzerinden Okan Buruk'u eleştiren Nihat Kahveci, "Okan Buruk, Icardi'ye nasıl bu kadar dayandı bende merak konusu. Dokunulmaz olduğu dönemler var mıydı, vardı. Şu an Icardi'ye de zarar veriyor Okan Hoca. Taraftarlarda mırıldanmalar başladı. Sosyal medyada eleştiriler başladı. Ben bu maçta Batshuayi'yi bekliyordum. Bu akşam rotasyon bekliyordum. Nasıl Icardi'yi 80 dakika oynatıyorsun hocam? Mertens ve Barış Alper'in de dinlenmesi lazım" dedi.

"LİGİN KALİTESİ DÜŞÜK"

"LİGİN KALİTESİ DÜŞÜK"

Süper Lig'in kalitesinin düşük olduğunun altını çizen Nihat Kahveci, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş iyi de oynasa kötü de oynasa bu yarışın içinde. " sözlerini sarf etti.

"BU KADARINI BEKLEMEZDİM"

"BU KADARINI BEKLEMEZDİM"

Yunus Akgün'ün performansını öven Kahveci, "Galatasaray beklenen oyunu oynadı mı, oynamadı. Yunus'un golü usta işi, Sara'yı tebrik ediyorum ama diğerleriyle ilgili konuşmamız lazım. Galatasaray, performans olarak beklediğimin altındaydı. Oyun gücü zayıftı. Ben Yunus Akgün'den bu kadarını beklemezdim, helal olsun. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oynayıp karşılığını vermesi çok değerli. Söylenecek tek şey maşallah. Milli takımda da başarılar. Şu anda takımın en formda oyuncusu." şeklinde konuştu.

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Okan Buruk Süper Lig Nihat Kahveci son dakika galatasaray icardi
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