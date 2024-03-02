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  4. Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali görenleri şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali görenleri şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 11:37
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Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi gündemden düşmüyor. Komik halleri ile çok beğenilen Birsu Demir şimdilerde pozları ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Büyük bir heyecanla izlenen 'Alemin Kıralı' dizisinin oyuncularının son hali merak ediliyor.


Chef GPT

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son haliyle sık sık gündem olmayı başarıyor.

Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Daha önce de bir çok kez dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir son pozlarıyla mest etti.

Oyuncu 60,7 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık çektiği pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Oyuncun hayranları "Çok güzelsin", "Yıllar baya değiştirmiş", "Dua Lipa'ya benziyor" gibi yorumlar yapıyor.

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Birsu Demir sosyal medya Oyuncu karakteri
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