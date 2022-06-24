ALES 2022 başvuruları başladı mı? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi!

ALES 2022 başvurularının başlayıp başlamadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yüksek lisans ya da doktora yapmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisine girecek olan kişiler, sınavın başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM sınav takvimi ve detaylar haberimizde...