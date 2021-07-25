Alexandru Cicaldau transferi sonrası takımdan kovuldu!

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre Rumen orta saha ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı. Galatasaray'ın bu transferi sonrası Cicaldau'nun eski kulübü Craiova'da flaş gelişmeler yaşandı.

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin mali detaylarını açıkladı. Galatasaray, Alexandru Cicaldau için Rumen ekibine 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini vurguladı. KAP'a yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

39 GOL, 30 ASİST Rumen futbolcu kariyeri boyunca 193 resmi maçta forma giydi. Hücuma dönük oyunuyla dikkat çeken orta saha bu karşılaşmalarda 39 gol kaydetti. Alexandru Cicaldau takım arkadaşlarına da 30 asist yaptı.

14 KEZ MİLLİ OLDU 24 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 14 kez Romanya Milli Takımı forması giydi. Tecrübeli orta saha bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ Alexandru Cicaldau’nun kendisinden habersiz Galatasaray’a verildiğini öğrenince buna büyük tepki gösteren Craiova Teknik Direktörü Ouzounidis’in görevine son verildi.