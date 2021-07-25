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Alexandru Cicaldau transferi sonrası takımdan kovuldu!

25.07.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Romanya Ligi ekiplerinden Craiova ile Alexandru Cicaldau transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip 24 yaşındaki orta saha için Rumen ekibine 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini belirtti. Galatasaray'ın Cicaldau transferinin ardından Rumen ekibi Craiova'da flaş gelişmeler yaşandı. Takımın teknik direktörü bu transferin hemen ardından kovuldu. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre Rumen orta saha ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı. Galatasaray'ın bu transferi sonrası Cicaldau'nun eski kulübü Craiova'da flaş gelişmeler yaşandı.

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin mali detaylarını açıkladı. Galatasaray, Alexandru Cicaldau için Rumen ekibine 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini vurguladı. KAP'a yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

39 GOL, 30 ASİST

39 GOL, 30 ASİST
Rumen futbolcu kariyeri boyunca 193 resmi maçta forma giydi. Hücuma dönük oyunuyla dikkat çeken orta saha bu karşılaşmalarda 39 gol kaydetti. Alexandru Cicaldau takım arkadaşlarına da 30 asist yaptı.

14 KEZ MİLLİ OLDU

14 KEZ MİLLİ OLDU
24 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 14 kez Romanya Milli Takımı forması giydi. Tecrübeli orta saha bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

GÖREVİNE SON VERİLDİ
Alexandru Cicaldau’nun kendisinden habersiz Galatasaray’a verildiğini öğrenince buna büyük tepki gösteren Craiova Teknik Direktörü Ouzounidis’in görevine son verildi.

RUMEN EKİBİ KARIŞTI

RUMEN EKİBİ KARIŞTI
Galatasaray’ın Craiova Kulübü’nden kadrosuna kattığı Cicaldau’nun transferi Rumen ekibinde ortalığı karıştırdı. Sarı-kırmızılılar on numara pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyu 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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