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Aleyna Tilki'nin kardeşi şarkıcılığa soyundu: Ayça Tilki ablasının izinden yürüyor!

05.07.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki, şarkıcılığa soyundu. Ablasının yolundan gitmeyi tercih eden 15 yaşındaki Ayça, ilk single 'Sen Gibi'yi müzik piyasasına sundu. Öte yandan ablası kadar başarılı olabileceği merak konusu olan Ayça Tülki'nin menajerliğini de annesi Havva Öztel'in yapacağı düşünülüyor.

İlk olarak 16 yaşında Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" şarkısında vokal olarak yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den sonra kardeşi Ayça Tilki'de şarkıcılığa soyundu. Ablasının izinden yürüyen 15 yaşındaki Ayça Tilki, ilk single 'Sen Gibi'yi müzik sevelerin beğenisine sundu. Öte yandan Ayça'nın ilk parçasının şarkıcı Mekin'e ait olduğu da ortaya çıktı...

Ayça Tilki ablasının izinden yürüyor!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin, kız kardeşi Ayça Tilki'de şarkıcılığa soyundu.
2019 yılında oyunculuğa adım atan 15 yaşındaki Ayça Tilki, bu kez şansını şarkıcılıkta deneyecek.
Geçtiğimiz yıllarda DMC & NETD yapımı olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'i isimli fantastik filmde rol alan Tilki, ilk single'nı çıkardı.
Ablasının izinden gitmeyi tercih eden Ayça Tilki, şarkıcı Mekin ile çalışarak ilk parçası 'Sen Gibi'yi müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Öte yandan Ayça Tilki'nin de ablası Aleyna Tilki'nin menajerliğini yapan annesi Havva Öztel'in yapacağı düşünülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
arada babasının pozlarını da paylaşın bu kızın. Eksikliğini hissettirmeyin..

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