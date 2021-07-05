Aleyna Tilki'nin kardeşi şarkıcılığa soyundu: Ayça Tilki ablasının izinden yürüyor!

İlk olarak 16 yaşında Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" şarkısında vokal olarak yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den sonra kardeşi Ayça Tilki'de şarkıcılığa soyundu. Ablasının izinden yürüyen 15 yaşındaki Ayça Tilki, ilk single 'Sen Gibi'yi müzik sevelerin beğenisine sundu. Öte yandan Ayça'nın ilk parçasının şarkıcı Mekin'e ait olduğu da ortaya çıktı...