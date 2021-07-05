Aleyna Tilki'nin kardeşi şarkıcılığa soyundu: Ayça Tilki ablasının izinden yürüyor!

İlk olarak 16 yaşında Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" şarkısında vokal olarak yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den sonra kardeşi Ayça Tilki'de şarkıcılığa soyundu. Ablasının izinden yürüyen 15 yaşındaki Ayça Tilki, ilk single 'Sen Gibi'yi müzik sevelerin beğenisine sundu. Öte yandan Ayça'nın ilk parçasının şarkıcı Mekin'e ait olduğu da ortaya çıktı...
Ayça Tilki ablasının izinden yürüyor!
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin, kız kardeşi Ayça Tilki'de şarkıcılığa soyundu.
2019 yılında oyunculuğa adım atan 15 yaşındaki Ayça Tilki, bu kez şansını şarkıcılıkta deneyecek.
Geçtiğimiz yıllarda DMC & NETD yapımı olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'i isimli fantastik filmde rol alan Tilki, ilk single'nı çıkardı.
Ablasının izinden gitmeyi tercih eden Ayça Tilki, şarkıcı Mekin ile çalışarak ilk parçası 'Sen Gibi'yi müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Öte yandan Ayça Tilki'nin de ablası Aleyna Tilki'nin menajerliğini yapan annesi Havva Öztel'in yapacağı düşünülüyor.
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