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Ali Koç Aziz Yıldırım'ı yalanladı Jose Mourinho'nun yıllık maliyetini açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.06.2024 11:58
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'ye oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında konuşan Aziz Yıldırım'a da yanıt veren Koç, Jose Mourinho'nun yıllık maliyetini duyurdu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI


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"MOURINHO BOMBASI GÜZEL OLDU"

"MOURINHO BOMBASI GÜZEL OLDU"

"Mourinho bombası güzel oldu. Mourinho'yu ikna etmemizde zamanlama çok önemliydi. Zaman zaman yavaş karar almak konusunda şikayet ediliyoruz. Önümüzdeki sezon planlaması çerçevesinde sportif direktörümüz çalışıyordu. Hoca değişikliği konusu hasıl olursa diye ne gibi opsiyonlar var diye çalıştı. Bunlardan biri sayın Mourinho. Hayatına bakınca 6 aydan daha uzun boş kaldığı olmamış. Derhal yeni bir kontrat yapacağı apaçık ortadaydı. Roma'da Avrupa'da iyi işler yaptı, ligde yapamadı, tatsız bir ayrılık oldu orada. Bir kulüpte çalışmak istediğini tespit ettik. Mario Branco ilk çalışmaları yaptı. Önce Fenerbahçe'yi anlattı, Fenerbahçe nedir, tarihi nedir, bir spor kulübünden çok daha fazla olduğunu anlattı. Türkiye'de Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, futbolun ne olduğunu anlattı.

"BU SENE SONLANDIRACAĞIZ" 

"BU SENE SONLANDIRACAĞIZ" 

Mourinho taraftara, ilgi alakaya, büyük kulüplere önem verir. Fenerbahçe'nin futbol açısından buhran dönemini yaşıyoruz. İstikrar var mı, var. 10 senede toplam tabloya bakınca Galatasaray'ın 718 puanı var, Fenerbahçe'nin 717, öyle gidiyor. İlk 5'te olup şampiyonluğu olmayan tek takım Fenerbahçe. O da motivasyon kaynağı oldu onun için. Başka kulüpler de böyle dönemler yaşadı. Biri 13 sene, biri 15 sene, biri 38 sene. Benzer bir dönemden geçiyoruz, bunu seneye sonlandıracağız.

"MARIO BRANCO, MOURINHO'YA 100 SAYFALIK BİR RAPOR SUNDU" 

"MARIO BRANCO, MOURINHO'YA 100 SAYFALIK BİR RAPOR SUNDU" 

Hayallerimizi anlattık. Fenerbahçe'yi anlattıktan sonra Fenerbahçe'nin futbol operasyonlarını, kurduğumuz yapıyı, süreçleri, imkanlarımızı anlattı. 100 sayfalık bir rapor sundu Mario Branco. Bundan etkilendi. Daha o dönemde oraya buraya gideceğim diye bir şey yok. Bizim herhangi bir hocayla anlaşma niyetimiz yok. Piyasa araştırıyoruz sadece. İsmail Hoca liderliğinde şampiyonluğa gidiyorduk, güzel işler başardık. Muhtemel bir değişiklik durumunda hazır olmak için, şampiyon olamazsak diye görüşmeleri başlattık. Kadro mühendisliğinde yaptığımız gibi, aynı muhtemel transferler gibi bunları yaptık. Kendisine, Mario şu anki takımla ilgili bilgi verdi. Bizim röntgenimize göre takımdaki eksikler, aradığımız profiller, profillere uyan listeler verdi. Bize göre şu pozisyonlara ihtiyacımız var, kendi imkanlarımız dahilinde bunları bunları alırız.

"MOURINHO'YA 'HAYATINDA İLK DEFA BÖYLE BİR YAPIYA GELECEKSİN' DEDİM" 

"MOURINHO'YA 'HAYATINDA İLK DEFA BÖYLE BİR YAPIYA GELECEKSİN' DEDİM" 

Mourinho'ya şunu belirttim; bak dedim senin çalıştığın hiçbir kulübün satın alma gücü Fenerbahçe kadar az değil. Hepsi çok daha varlıklı, derin cepleri olan, istediği futbolcuyu alabilecek bir kulüp. Hayatında ilk defa böyle bir yapıya geleceksin. Bunu bilerek geleceksin. Takımımız çok güçlü, daha da güçlendireceğiz ama çok daha yaratıcı, inovatif olmamız lazım.

YILLIK MALİYETİNİ AÇIKLADI

YILLIK MALİYETİNİ AÇIKLADI

Dün Sayın Aziz Yıldırım demiş ki, 'Ben 15 verdim, adam aptal mı, niye altına anlaşsın. Menajerlere açıktan para vermişlerdir.' dedi. Bu suç! Çok ağır bir iddia! 20 sene Fenerbahçe başkanlığını yapmış bir insanın, böyle bir transferde bizi açıktan para vermeyle itham etmesi çok sıkıntılı bir durum. Aynı şeyi İrfan Can Kahveci'de de yaptı. Kulübü kutlayacağına, bizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit etti. Beni değil, Fenerbahçe'yi şikayet ediyorsun. 3 milyon euro daha az. Aziz Yıldırım 15 verdim diyor, biz bütün ekibine ve kendisine 12 verdik. Sayın Aziz Bey'in ödediği 15 kendine mi, ekibine mi bilmiyorum.

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