Ali Koç'la 'kokteyl' diyaloğu gündem oldu! Garson o anları 'şakaydı' diyerek anlattı: Biri arkamdan omzuma dokundu...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı bir etkinlikte içecekleri dağıtan garsonla arasında geçen 'kokteyl' diyaloğu bir anda gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda yaşananlar çok konuşuldu. Yanındakilerle konuştuğu sırada garsona "Ne bunlar?" diye soran Koç, garsonun "Kokteyl" yanıtını vermesinin ardından, "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" dedi.

O GARSON ORTAYA ÇIKTI! NELER YAŞANDIĞINI ANLATTI

Video görüntüsünde Ali Koç'la diyaloğa giren garson ortaya çıktı. Beyaz TV'den Devrim Zengi'ye konuşan Mertcan Kanmaz, o gece neler yaşandığını anlattı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

