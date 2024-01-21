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Ali Koç'la 'kokteyl' diyaloğu gündem oldu! Garson o anları 'şakaydı' diyerek anlattı: Biri arkamdan omzuma dokundu...

21.01.2024 13:57 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir garsonla yaşadığı 'kokteyl' diyaloğu gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda Koç'un "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" dediği duyulmuştu. Söz konusu videodaki garson, Mertcan Kanmaz o anlarda neler yaşandığını anlattı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı bir etkinlikte içecekleri dağıtan garsonla arasında geçen 'kokteyl' diyaloğu bir anda gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda yaşananlar çok konuşuldu. Yanındakilerle konuştuğu sırada garsona "Ne bunlar?" diye soran Koç, garsonun "Kokteyl" yanıtını vermesinin ardından, "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" dedi.

O GARSON ORTAYA ÇIKTI! NELER YAŞANDIĞINI ANLATTI

Video görüntüsünde Ali Koç'la diyaloğa giren garson ortaya çıktı. Beyaz TV'den Devrim Zengi'ye konuşan Mertcan Kanmaz, o gece neler yaşandığını anlattı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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- Biri arkamdan dokundu omzuma. Ali Koç içinde ne olduğunu sorunca ben de bilemedim. Bilemediğimi görünce 'bir iddiaya girelim' dedi.

- Videodan sonraki kısımda 'git öğren gel' dedi. Ben öğrendim ama sonra yanına gitmedim.

"ALİ KOÇ OLDUĞUNU BİLE FARK ETMEDİM"

"ALİ KOÇ OLDUĞUNU BİLE FARK ETMEDİM"

- Karanlıkta kim olduğunu da çok görmedim zaten. Ali Koç olduğunu bile fark etmedim.

"ŞİRKET VİDEOYU ATINCA KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

"ŞİRKET VİDEOYU ATINCA KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

- Biz orada günübirlik çalışıyorduk. Şirket videoyu atınca o kişinin Ali Koç olduğunu öğrendim. Milyonlarca da izlenmiş insan garip hissediyor.

'ŞAKA AMAÇLI SÖYLEDİ'

'ŞAKA AMAÇLI SÖYLEDİ'

- Olay tamamen yanlış anlaşılma. Gerçekten o amaçlı söylemedi. Şaka amaçlı söylemişti. Ben şahsen kendim yaşadığım için. Başkan öyle bir şey yapmadığı için ben kendimi suçlu hissettim.

- Yanlış bir şey söyleseydi ben kendimi güzelce ifade ederdim. Daha fazla linç edilmesini istemiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Garson Ali Koç fenerbahçe
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