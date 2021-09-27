Alicia Arden halka açık alanda üstsüz güneşlenirken yakalandı

52 yaşındaki Arden, dün ABD, Los Angeles'ta objektiflere takıldı.

HALKA AÇIK ALANDA NEREDEYSE ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ!

Ünlü oyuncu Alicia Arden, Los Angeles'ta Hollywood Pool'da halka açık bir şekilde üstsüz güneşlenirken görüntülendi.

İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çeken Arden, kendisini çeken paparazzilere aldırmadan güneşlenmeye devam etti.

Başarılı oyuncu 17 Mayıs 1969 doğumlu.

Alicia Arden, Baywatch gibi TV dizilerindeki rolleriye ünlü deneyimli bir oyuncu ve model.