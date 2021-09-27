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Alicia Arden halka açık alanda üstsüz güneşlenirken yakalandı

27.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı General Hospital, Prison of the Dead ve American Nudist gibi yapımlarla tanınan Alicia Arden, önceki gün halka açık alanda neredeyse çıplak şekilde güneşlenirken görüntülendi.

52 yaşındaki Arden, dün ABD, Los Angeles'ta objektiflere takıldı.

HALKA AÇIK ALANDA NEREDEYSE ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ!

Ünlü oyuncu Alicia Arden, Los Angeles'ta Hollywood Pool'da halka açık bir şekilde üstsüz güneşlenirken görüntülendi.
İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çeken Arden, kendisini çeken paparazzilere aldırmadan güneşlenmeye devam etti.
Başarılı oyuncu 17 Mayıs 1969 doğumlu.
Alicia Arden, Baywatch gibi TV dizilerindeki rolleriye ünlü deneyimli bir oyuncu ve model.
Ayrıca Jeffrey Epstein'ın kurbanlarından biri olduğunu iddia ettiği için de gündemde.
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