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Alişan "En güzel kayınvalide bende" demişti! Buse Varol'un annesi kendine hayran bıraktı

29.01.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift, hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık gündem olmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, bu kez Buse Varol'un annesi ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun annesini görenler adeta hayran kaldı.

2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol ile Alişan'ın bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı olmuştu.

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Hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık gündem olan ünlü çift, bu kez Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile gündeme geldi.

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Bir paylaşımında "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" ifadelerini kullanan Alişan'ın kayınvalidesi adeta kendine hayran bıraktı.

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Birsen Özgan için 'Güzelliğiyle kızını sollamış", "Buse'nin güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı.

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İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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