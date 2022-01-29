Alişan "En güzel kayınvalide bende" demişti! Buse Varol'un annesi kendine hayran bıraktı

2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol ile Alişan'ın bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı olmuştu.

Hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık gündem olan ünlü çift, bu kez Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile gündeme geldi.

Bir paylaşımında "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" ifadelerini kullanan Alişan'ın kayınvalidesi adeta kendine hayran bıraktı.



Birsen Özgan için 'Güzelliğiyle kızını sollamış", "Buse'nin güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı.