Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

41 yaşındaki iki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu. Ölüm haberini alan ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE TAZİYE PAYLAŞIMI YAPTI

YELİZ ŞAR Ah be Selçuk olmadı bu içim yandı. Sen zaten melektin tanıdığım en düzgün insanlardan biriydin. Sözün bittiği yer. Bu lanet hastalık seni de aldı. Allah mekanını cennet eylesin ve tüm ailene sabır versin.

GÖKHAN TEPE Ah Selçuk'um canım kardeşim. İçimiz yandı. Mekanın cennet olsun canım kardeşim. Güzel ailenin, hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz , Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun.

DERYA ULUĞ Alişan'ın kardeşi Selçuk günlerdir verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Tüm aileye, sevdiklerine çokça sabır diliyorum. Çok üzgünüm.

MEHMET ALİ ERBİL Allah ailesine, eşine sabır versin. Nur içinde yatsın.