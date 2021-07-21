Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

41 yaşındaki iki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu. Ölüm haberini alan ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.
ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE TAZİYE PAYLAŞIMI YAPTI
YELİZ ŞAR
Ah be Selçuk olmadı bu içim yandı. Sen zaten melektin tanıdığım en düzgün insanlardan biriydin. Sözün bittiği yer. Bu lanet hastalık seni de aldı. Allah mekanını cennet eylesin ve tüm ailene sabır versin.
GÖKHAN TEPE
Ah Selçuk'um canım kardeşim. İçimiz yandı. Mekanın cennet olsun canım kardeşim. Güzel ailenin, hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz , Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun.
DERYA ULUĞ
Alişan'ın kardeşi Selçuk günlerdir verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Tüm aileye, sevdiklerine çokça sabır diliyorum. Çok üzgünüm.
MEHMET ALİ ERBİL
Allah ailesine, eşine sabır versin. Nur içinde yatsın.
SEREN SERENGİL
Allah iyi olanları erken yanına alıyor. Melek gibi bir adamdı. Çok ama çok üzgünüm. Aşı olduklarını okumuştum peki nasıl olur insan kendini düşünmekten alamıyor. Allah annesine, babasına, kardeşine ama en çok da karısı ve çocuklarına sabır versin. Melekler içinde uyu Selçuk.
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