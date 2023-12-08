'Allah kuru iftiradan saklasın' demişti! Bakanlık Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti: Çocuk ve anne için destek süreci başladı

Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak “Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor” başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir.