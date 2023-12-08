'Allah kuru iftiradan saklasın' demişti! Bakanlık Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti: Çocuk ve anne için destek süreci başladı

Türkiye'nin tanınmış doktorlarından Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ender Saraç hakkında çıkan iddialarla geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılmış, Saraç sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmuştu. Çocuğunu istismar etmekle suçlanan Saraç haberin yayılmasının ardından söz konusu iddiaları yalanlayarak görüntülerin montaj olduğunu iddia etmişti.
İğrenç iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya el attı. Saraç'ın oğlu ve annesiyle görüşüldüğünü belirten Bakanlık destek sürecinin de başladığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak “Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor” başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir.
Sosyal medyada Ender Saraç’ın, 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürülmüştü. İstismar anında çekildiği ileri sürülen videolar paylaşıldı. Söz konusu istismar iddiasının da çocuğun okuldaki rehber öğretmeniyle yaptığı görüşmenin ardından ortaya çıktığı ileri sürüldü.
İddiaların ortaya çıkması, raporun sosyal medyada paylaşılması üzerine Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever’in sorularına telefonda yanıt veren Dr. Ender Saraç, “O görüntüler kesinlikle montaj, annesi çocuğu iftira atmak için kullanıyor.