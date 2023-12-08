MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Allah kuru iftiradan saklasın' demişti! Bakanlık Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti: Çocuk ve anne için destek süreci başladı

'Allah kuru iftiradan saklasın' demişti! Bakanlık Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti: Çocuk ve anne için destek süreci başladı

08.12.2023 21:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan ve kısa sürede gündeme oturan iddialarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ender Saraç, oğlunu istismar etmekle suçlanmış hemen ardından bu iddiaları yalanlamıştı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı korkunç iddialar için devreye girdi ve Saraç'ın oğlu ile annesine destek sürecini başlattı.

Türkiye'nin tanınmış doktorlarından Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ender Saraç hakkında çıkan iddialarla geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılmış, Saraç sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmuştu. Çocuğunu istismar etmekle suçlanan Saraç haberin yayılmasının ardından söz konusu iddiaları yalanlayarak görüntülerin montaj olduğunu iddia etmişti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

İğrenç iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya el attı. Saraç'ın oğlu ve annesiyle görüşüldüğünü belirten Bakanlık destek sürecinin de başladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak “Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor” başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir.

GÖRÜNTÜLER YAYILDI

GÖRÜNTÜLER YAYILDI

Sosyal medyada Ender Saraç’ın, 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürülmüştü. İstismar anında çekildiği ileri sürülen videolar paylaşıldı. Söz konusu istismar iddiasının da çocuğun okuldaki rehber öğretmeniyle yaptığı görüşmenin ardından ortaya çıktığı ileri sürüldü.

"YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI" DEMİŞTİ

"YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI" DEMİŞTİ

İddiaların ortaya çıkması, raporun sosyal medyada paylaşılması üzerine Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever’in sorularına telefonda yanıt veren Dr. Ender Saraç, “O görüntüler kesinlikle montaj, annesi çocuğu iftira atmak için kullanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ender saraç istismar sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Japon deprem uzmanı özellikle o ilin ismini verdi! 'Deprem olmaz deniliyordu, artık olur'

Japon deprem uzmanı özellikle o ilin ismini verdi! 'Deprem olmaz deniliyordu, artık olur'

'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

Belhanda'ya tepki üstüne tepki yağdı!

Belhanda'ya tepki üstüne tepki yağdı!

Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı çocuğun babasından kahreden sözler: "Et kalmamış, yemişler çocuğumu"

Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı çocuğun babasından kahreden sözler: "Et kalmamış, yemişler çocuğumu"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.