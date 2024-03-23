Futbolda tarihi gece! Almanya ve Avusturya maçlarının 7. saniyesinde aynı şekilde gol atıldı...

Futbolda kolay kolay denk gelinmeyecek bir akşam yaşandı. Slovakya-Avusturya ve Fransa-Almanya maçının 7. saniyelerinde goller atılarak ilginç bir olay denk geldi.

KROSS ASİST YAPTI, WIRTZ GOLÜ ATTI

3 yıl aradan sonra milli takıma dönen Toni Kroos, Florian Wirtz'e 7. sn'de asist yaptı. Wirtz'in attığı golün ardından Almanya cephesi büyük sevinç yaşarken Fransızlar da adeta şoka uğradı.

TEK BAŞINA GÖTÜRDÜ

Christoph Baumgartner, Slovakya karşısında 7 saniye içinde golü buldu. Topla birlikte tek başına ilerleyen yıldız oyuncu 7. saniyede golü atarak Wirtz ile birlikte aynı kaderi aynı gece paylaştı.

