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  4. Futbolda tarihi gece! Almanya ve Avusturya maçlarının 7. saniyesinde aynı şekilde gol atıldı...

Futbolda tarihi gece! Almanya ve Avusturya maçlarının 7. saniyesinde aynı şekilde gol atıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.03.2024 23:25
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Bu gece oynanan dostluk maçlarında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir rastlantı yaşandı. Slovakya-Avusturya maçının 7. saniyesinde Christoph Baumgartner topu ağlarla buluşturmuştu. Bu mücadeleden 3 saat sonra Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Oynanan bu maçın 7. saniyesinde de Almanya golü Wirtz ile buldu ve inanılması güç bir rastlantıya imza attı.

Florian Wirtz

Florian Wirtz

ALM Almanya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Futbolda kolay kolay denk gelinmeyecek bir akşam yaşandı. Slovakya-Avusturya ve Fransa-Almanya maçının 7. saniyelerinde goller atılarak ilginç bir olay denk geldi.

KROSS ASİST YAPTI, WIRTZ GOLÜ ATTI

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3 yıl aradan sonra milli takıma dönen Toni Kroos, Florian Wirtz'e 7. sn'de asist yaptı. Wirtz'in attığı golün ardından Almanya cephesi büyük sevinç yaşarken Fransızlar da adeta şoka uğradı.

TEK BAŞINA GÖTÜRDÜ

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Christoph Baumgartner, Slovakya karşısında 7 saniye içinde golü buldu. Topla birlikte tek başına ilerleyen yıldız oyuncu 7. saniyede golü atarak Wirtz ile birlikte aynı kaderi aynı gece paylaştı.

Yerel Seçim 2024

İŞTE O GOLLER

ALMANYA'NIN 7. SANİYEDEKİ GOLÜ

ALMANYA'NIN 7. SANİYEDEKİ GOLÜ
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Almanya Fransa wirtz ust bu g maçın
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