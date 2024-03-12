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Altın fiyatlarındaki yükseliş onu da bezdirdi! Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul evlilik yorumuyla gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 08:37
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Son olarak Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Serdar Kılıçarslan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağlar Ertuğrul, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu. Evlilik hakkındaki açıklamalarıyla sosyal medyayı sallayan Ertuğrul altın fiyatlarındaki yükselişe isyan etti.

Benim İçin Üzülme, Beyaz Karanfil, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede yer alan Çağlar Ertuğrul bu defa 'evlilik' hakkındaki yorumlarıyla gündem oldu.

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'EVLİK YORUMU' OLAY OLDU

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programına konuk olan Çağlar Ertuğrul altın fiyatlarındaki yükselişe de sitem etti.
7 yıldır Kayla Manukyan'la aşk yaşayan ve daha önce 'şartlar evlilik için zor, çok pahalı' diyen Çağlar Ertuğrul'a Ahmet Mümtaz Taylan, "Noldu az para mı kazanıyorsun Çağlarcım, hangi şartlar?" diye sordu.

DÜĞÜN ÖNERİSİ OLAY OLDU

DÜĞÜN ÖNERİSİ OLAY OLDU
Çağlar Ertuğrul ise "düğün mekanları pahalı, damatlık pahalı" açıklamalarına gülerek devam edince "Yapmayın düğün o zaman, nikahınızı kıyın" önerisinde bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın düğünü anlayamadığını ve gereksiz bulduğunu belirtmesi üzerine Çağlar Ertuğrul 'Ya bir de o kadar düğüne gidiyorsunuz şimdi Ahmet abicim, altın takıyorsunuz falan. Sonra iki sene sonra boşanıyor, altınımı geri ver demek istiyorum yani. Niye boşandın o zaman demek istiyorum' dedi.

SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

SÖZLERİNE YORUM YAĞDI
Çağlar Ertuğrul'un bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme; 'Çok haklı ya', 'Bizden biriymiş', 'Sonuna kadar haklı altın almak kolay mı?', 'Duygularımıza tercüman olmuş' gibi yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Çağlar Ertuğrul evlilik karakteri
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