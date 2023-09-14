Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Altında kalan arabayı fark etmedi! Kamyon yoluna devam edince sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

    Altında kalan arabayı fark etmedi! Kamyon yoluna devam edince sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

    14.09.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinin Şikago bölgesindeki otoyolda ilginç bir kaza yaşandı. Kamyon şerit değiştirmeye çalışan aracı altına aldı. Kamyon sürücüsü durumu fark etmeyerek yoluna devam edince kamyonun altında sıkışan aracın sürücüsü 19 yaşındaki Laylisha Gardner aracın penceresinden sarkarak el sallayıp yardım istedi. O anlar trafikte bulunan bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinin Şikago bölgesindeki otoyolda şerit değiştirmek için hareketlenen siyah bir araç kamyonun altına sıkıştı. Tozu dumana katarak yol boyunca hareket eden kamyonun sürücüsü 52 yaşındaki Mohamed Yousif, hiçbir şeyden haberi olmadan yoluna devam ediyordu. Kamyonun altında sıkışan aracında diğer araçların dikkatini çekmeye çalışan sürücü sürücüsü 19 yaşındaki Laylisha Gardner pencereden elini çıkartarak durumu haber vermeye çalıştı.

    Diğer araçların kornayla ikazından sonra kamyon şoförü Yousif nihayet durmayı başardı. Kamyonun kenara çekilmeden önce kadar ilerlemeye devam ettiğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.

    Olaya dair yapılan açıklamada kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

    Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

    Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

    Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

    Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.