Altında kalan arabayı fark etmedi! Kamyon yoluna devam edince sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinin Şikago bölgesindeki otoyolda şerit değiştirmek için hareketlenen siyah bir araç kamyonun altına sıkıştı. Tozu dumana katarak yol boyunca hareket eden kamyonun sürücüsü 52 yaşındaki Mohamed Yousif, hiçbir şeyden haberi olmadan yoluna devam ediyordu. Kamyonun altında sıkışan aracında diğer araçların dikkatini çekmeye çalışan sürücü sürücüsü 19 yaşındaki Laylisha Gardner pencereden elini çıkartarak durumu haber vermeye çalıştı.
Diğer araçların kornayla ikazından sonra kamyon şoförü Yousif nihayet durmayı başardı. Kamyonun kenara çekilmeden önce kadar ilerlemeye devam ettiğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.
Olaya dair yapılan açıklamada kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.