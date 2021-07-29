Amanda Holden tatil pozuyla tartışma yarattı! Kim der 50 yaşında?

Sunuculuğunu üstlendiği Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yapmıştı. adlı yarışmayla şöhretin doruğuna çıkan İngiliz sunucu Amanda Holden, şu sıralar eşi ve çocukLarıyla birlikte tatil yapıyor.

Holden ve ailesi, bir yılın yorgunluğunu atmak için ise sosyal medya hesaplarında açıklamadığı bir mekanı seçti. Fakat dikkatli takipçileri onun İtalya ya da Yunanistan'da olduğunu düşünüyor.