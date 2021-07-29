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  4. Amanda Holden tatil pozuyla tartışma yarattı! Kim der 50 yaşında?

Amanda Holden tatil pozuyla tartışma yarattı! Kim der 50 yaşında?

29.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelde sütyensiz paylaşımlarıyla gündeme gelen ve gündem olmak için frikik verdiğini de açıklayan burada! 50 yaşındaki Amanda Holden tatil pozuyla dikkat çekti.

Sunuculuğunu üstlendiği Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yapmıştı. adlı yarışmayla şöhretin doruğuna çıkan İngiliz sunucu Amanda Holden, şu sıralar eşi ve çocukLarıyla birlikte tatil yapıyor.

Holden ve ailesi, bir yılın yorgunluğunu atmak için ise sosyal medya hesaplarında açıklamadığı bir mekanı seçti. Fakat dikkatli takipçileri onun İtalya ya da Yunanistan'da olduğunu düşünüyor.

"BAZI KISKANÇLAR VARMIŞ"

Amanda Holden'ın son Instagram paylaşımıyla olay oldu. Bir havuzun başında uzanan Holden, biri 15 diğeri 11 yaşında iki kız çocuk annesi olmasına rağmen, geçip giden yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Holden, ıslak saçlarıyla havuzun kenarına uzandığı pozunu "sadece dinleniyorum" notuyla paylaştı.
Ünlü sunucunun bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Genellikle beğeni alan ve fiziksel görünümüne övgüler yağdırılan Holden'ın paylaşımına bazı takipçilerinden tepki de geldi.
Bir takipçisi "Bu dinlenmekten çok poz vermeye benziyor" yorumunu yaptı. Ona tepki gösteren bazı başka takipçileri de "Burada bazı kıskanç troller varmış" diye yanıt verdi.
Bir başka takipçisi de biraz daha esprili bir yaklaşım sergileyerek Holden'a böyle havuz başında yatmak yerine sırtının rahat edeceği bir şezlonga uzanmasını önerdi. Bir başkası da "bu çok rahatsız bir dinlenip rahatlama pozu" diye yazdı.
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Anahtar Kelimeler:
Amanda Holden
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