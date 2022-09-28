YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

28.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan: - "Havaların sıcak gitmesiyle palamut daha da artacak"

Bartın'ın Amasra ilçesinde bol miktarda avlanan palamut balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, havaların sıcak gitmesi dolayısıyla Amasra Limanı'na bol miktarda palamut avlayarak döndü.

Önceki günlerde tezgahlarda 40-50 liraya satılan iri palamudun tanesi, yaşanan bolluk nedeniyle 20 liraya kadar düştü.

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan, AA muhabirine, yaklaşık 3 haftadır balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

Palamut fiyatlarının iyiden iyiye düştüğünü, balıkçı tezgahlarında bir günde 200-300 kasa balık satıldığını aktaran Orhan, "Balığın bol olması balıkçılar kadar vatandaşları da mutlu ediyor. Bugün vatandaşlar, diğer et ürünlerine göre uygun fiyatlı palamudu bol miktarda yiyebiliyor. Havaların sıcak gitmesiyle palamut bolluğu daha da artacak. Özellikle önümüzdeki hafta ciddi palamut avı olmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçılardan Reha Kavcı da son yılların en yoğun palamut bolluğunun yaşandığını, bu durumun tüketiciyi mutlu ettiğini dile getirdi.

Bolluğun, ekim ayı sonuna kadar sürmesini beklediklerini aktadan Kavcı, "İri palamutların tanesi 20-25 liraya kadar düştü. Balık, ilaç gibidir, vitamin deposudur. Vatandaşlar, bu bolluktan istifade etsin, bol bol yesin. Biraz bollukla birlikte fiyatlar biraz daha düşebilir. Hava böyle giderse daha da bolluk olacaktır." diye konuştu.

Güzel başlayan palamut avının aynı şekilde devam ettiğini belirten Mustafa Uzun ise, "Bu bolluk havalar soğumazsa 1, 1,5 ay daha devam eder. Vatandaşlar bol bol yesin. Bir fırtına çıkar, bir hava eser, balık kaçar gider." ifadesini kullandı.

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

- Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan: - "Havaların sıcak gitmesiyle palamut daha da artacak"

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
balık palamut Balıkçı Amasra Karadeniz

Bartın Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
12:47
İkindi
16:06
Akşam
18:46
Yatsı
20:06
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.