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Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

20.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra Adliyesi'ne getirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.

Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.

Öte yandan soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

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Anahtar Kelimeler:
patlama Delil maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu

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