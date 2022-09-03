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Amasya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu öldü

03.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla vurulan kadın ile oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan köyünde K.Y. (51), sabah saatlerinde birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile evin önünde tartışmaya başladı.

K.Y, tartışma sırasında Kaya ile oğlu Anıl Kadir Babal'a (19) tabancayla ateş etti.

Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, K.Y. kaçtı.

Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Amasya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu öldü

- Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Amasya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu öldü

Amasya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu öldü

Amasya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu öldü

Amasya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu öldü

Amasya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu öldü

Amasya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu öldü

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Amasya Taşova kadın

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