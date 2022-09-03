Amasya'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu öldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla vurulan kadın ile oğlu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alpaslan köyünde K.Y. (51), sabah saatlerinde birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile evin önünde tartışmaya başladı.
K.Y, tartışma sırasında Kaya ile oğlu Anıl Kadir Babal'a (19) tabancayla ateş etti.
Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, K.Y. kaçtı.
Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı
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