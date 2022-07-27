Amasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendi

Amasya'da jandarma ekiplerince öğrencilere, mobil trafik eğitim tırı ve pedallı arabalarla trafik güvenliği anlatıldı.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlandırılan eğitim tırında öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda verilen teorik bilgilerin ardından meydanda kurulan parkurda öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.

Pedallı arabalara bindirilen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, trafik uyarı levhaları ve yaya geçidi konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Mobil trafik eğitim tırına getirdiği çocuklarının eğitim tırından memnun kaldıklarını ve trafik bilinci kazandığını dile getiren Mehtap Keten, "Çocuklarımız için de bizler için de çok faydalı olduğunu düşündüğüm bu etkinliğin her ilde yapılmasını ve devamının olmasını canıgönülden istiyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında meydanda emniyet kemeri simülasyon aracında, öğrenci ve vatandaşlar yavaşlatılmış araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Amasya'da 2 gün kalacak eğitim tırında bin öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.