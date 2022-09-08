Yangın sonucu ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 750 saman balyası da zarar gördü.

Çobanören köyünde Hasan ve Tahsin Çoban'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın , üst kattaki eve de sıçradı.

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

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