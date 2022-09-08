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Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

08.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yanan ahırda 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çobanören köyünde Hasan ve Tahsin Çoban'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, üst kattaki eve de sıçradı.

Yangına müdahale eden Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Yangın sonucu ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve ev kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 750 saman balyası da zarar gördü.

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

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yangın Amasya Merzifon

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