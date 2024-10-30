Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda tarzıyla göz doldurdu! Hande Erçel derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı

Son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisi ile ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, her yıl New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’na katıldı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

GALA TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Halit Ergenç ve Serenay Sarıkaya'nın da yer aldığı gecede Hande Erçel, ödül aldı. Ünlü isim geceye beyaz derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesi ile damga vurdu.

Kombinini büyük takıları ve kırmızı çantası ile tamamlayan Hande Erçel bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI Erçel'in iddialı tarzına sosyal medyada; 'yine harikasın', 'çok güzel görünüyor', 'muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim aldı.