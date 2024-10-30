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  4. Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda tarzıyla göz doldurdu! Hande Erçel derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı

Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda tarzıyla göz doldurdu! Hande Erçel derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 09:31
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Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiğimiz Hande Erçel her adımıyla olay oluyor. Son olarak her yıl New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’na katılan ünlü isim iddialı tarzıyla dikkat çekti. Hande Erçel geceden kareleri ile sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisi ile ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, her yıl New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’na katıldı.

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GALA TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Halit Ergenç ve Serenay Sarıkaya'nın da yer aldığı gecede Hande Erçel, ödül aldı. Ünlü isim geceye beyaz derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesi ile damga vurdu.
Kombinini büyük takıları ve kırmızı çantası ile tamamlayan Hande Erçel bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Erçel'in iddialı tarzına sosyal medyada; 'yine harikasın', 'çok güzel görünüyor', 'muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim aldı.
2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuş.
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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