Anadolu Ajansının "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla AAtölye'de tören düzenledi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, AA Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin tanıtım filmi izlendi.

AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA'nın savaş muhabirliği eğitimini tecrübe paylaşımı konusunda çok kıymetli bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Savaş ortamını gören her gazetecinin önemsediği çok önemli bir eğitim bu. Dünyada eşi ve benzeri de yok. Bu eğitimimizde Türkiye'nin en tecrübeleri kurumları, en tecrübeli eğitmenleri bu eğitimi veriyorlar. Irak'ta, Suriye'de, Ukrayna'da yaşanılan savaşları düşündüğümüzde, bu savaşların her an her bölgede olabileceğini öngörüp, hazırlıklı olmak gerekiyor. Önümüzdeki 12 gün boyunca sizler için gerçek savaş ve afet ortamını simüle edeceğiz. Olası bir savaş ve afet durumunda yaşayabileceğiniz her türlü olumsuz durumu önünüze getireceğiz. Amacımız, savaş ve afet durumunda mesleğinizi icra edebilecek, bunu yaparken de can güvenliğinizi sağlayacak donanımı sizlere kazandırmak olacak."

- "Eğitim programımızda güncellemeler yaptık"

Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni tek bir modülden oluşan eğitim olarak düşünmediklerini vurgulayan Bostan, eğitimin, AA Haber Akademisi, Polis Akademisi ve TİKA ile katılımcılar arasında sürdürülebilir dostluk ve iş birliği kurma amacına da hizmet ettiğini belirtti.

Bostan, eğitimlere katılanlarla irtibatı sürdürdüklerini, iletişimi kesmediklerini ifade etti, "Geçtiğimiz dönem bizden eğitim almış ve Ukrayna'da bulunmuş arkadaşlarımızla iletişim halindeydik. Verdiğimiz eğitimi test etmek amacıyla onlarla anketler yaptık. Onlara aldıkları eğitimin, sahadaki aksiyonlarda işlerine yarayıp yaramadığını sorduk. Eğitimlerin fazlasıyla faydalı olduğunu bize ilettiler. Sahada işlerini kolaylaştırdığını söylediler. Bunların dışında bazı geri dönüşler oldu, bunlara göre eğitim programımızda güncellemeler yaptık." dedi.

Bostan, Rusya-Ukrayna savaşında görev yapan AA muhabirlerine psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar tarafından "Stres ve Travma Yönetimi Eğitimi" verildiğini belirterek, "Bu onlara küçük bir psikolojik destek içindi. O arkadaşların kendilerini iyi hissetmeleri için bu eğitimi verdik. Geri dönüşler de bizi çok memnun etti." dedi.

- "Savaşın önlenmesini arzulayan bir çabanın ürünü"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Ufuk Ayhan da bugüne kadar aralarında yabancıların da olduğu 461 katılımcıya savaş muhabirliği eğitimi verildiğini belirterek, "Yeni dönem eğitimimiz 24 katılımcıyla sürecek. 12 günlük eğitimimiz 7 Ekim'de sona erecek." dedi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ise AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin dünyada eşi benzeri bulunmayan bir eğitim olduğunu ifade ederek, "Adı Savaş Muhabirliği Eğitimi ama aslında bu savaşın önlenmesini arzulayan bir çabanın ürünü." diye konuştu.

12 gün sürecek 22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne katılanlar AAtölye sahnesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.