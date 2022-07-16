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Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

16.07.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Sürücüler ara ara uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta yavaş ilerlerken Bekirdere Rampası mevkisinde ulaşım akıcı seyrediyor.

Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
bayram dönüş yoğunluk

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:35
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:37
Yatsı
22:22
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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