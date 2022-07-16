KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde araç kuyrukları oluşmaya başladı.
Sürücüler ara ara uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta yavaş ilerlerken Bekirdere Rampası mevkisinde ulaşım akıcı seyrediyor.
Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz