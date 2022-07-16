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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

16.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi hafif yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar gişeleri mevkisinde, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzergahtaki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

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trafik kazası anadolu otoyolu ulaşım yaralı

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