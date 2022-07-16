KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi hafif yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar gişeleri mevkisinde, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.
Güzergahtaki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı
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