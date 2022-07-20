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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

20.07.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Çayırova kesimindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, ulaşım bir süre aksadı.

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar gişeleri mevkisinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta, bir süre araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

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polis Kocaeli anadolu otoyolu ulaşım zincirleme kaza

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