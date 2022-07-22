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Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

22.07.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Demirci Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen organizasyona, 20 ilden 155 sporcu katılıyor. 5 gün sürecek müsabakalarda 24 takım yer alıyor.

Final müsabakaları öncesi yapılan açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, ülkenin dört bir yanından gelen sporcuları ilçede ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İlçemizde geçtiğimiz yıl ulusal turnuvalara ev sahipliği yapmaya başladık. Bu yılda devam ediyoruz. Hedefimiz Demirci'de her yaz tenis şampiyonalarının yapılmasını sağlamak." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçeyi tenisin merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını aktararak, "İlçemizin tanıtımı için yaptığımız her turnuvaya Demirci Akıncıları ismini vermeye gayret ediyoruz. İlçemizin tanınması amacıyla çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz da gelişen spor alt yapılarıyla büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Açılış töreninin ardından organizasyonda müsabakalar başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, Manisa'da başladı

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