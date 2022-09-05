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Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

05.09.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atlayan saldırgan ile ilgili açıklama yaptı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atlayan ve siyah-beyazlı futbolculara saldıran B.Ö'nün gözaltına alındığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Eylül 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş takımları arasında oynanan TFF Süper Lig futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle birlikte kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN OLAYIN FOTOĞRAFLARI

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