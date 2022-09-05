Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atlayan ve siyah-beyazlı futbolculara saldıran B.Ö'nün gözaltına alındığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"4 Eylül 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş takımları arasında oynanan TFF Süper Lig futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle birlikte kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."
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