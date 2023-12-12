Ankaragücü'nün küme düşürülmesi gündeme geldi! TFF, yarın acil olarak toplanıyor

ANKARAGÜCÜ'NÜN KÜME DÜŞÜRÜLME İHTİMALİ

Yapılacak toplantıda ilk maddenin Ankaragücü'nün ligdeki durumu olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bu maddenin tüm kulüplere sorulacağı ve ona göre karar alınacağı ifade edildi.