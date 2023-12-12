SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Mke Ankaragücü
  4. Ankaragücü'nün küme düşürülmesi gündeme geldi! TFF, yarın acil olarak toplanıyor

Ankaragücü'nün küme düşürülmesi gündeme geldi! TFF, yarın acil olarak toplanıyor

12.12.2023 20:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında gerçekleşen skandal olay sonrası Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu acil olarak toplanma kararı aldı. Yarın gerçekleştirilecek toplantıda Ankaragücü'nün küme düşürülme ihtimali masaya yatırılacak ve karar verilecek.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ligleri süresiz olarak ertelemesinin ardından yeni bir hamle daha geldi. Kulüpler Birliği ve TFF arasında yarın saat 14.00'te özel bir toplantı gerçekleştirilecek.

Canlı Skor

ANKARAGÜCÜ'NÜN KÜME DÜŞÜRÜLME İHTİMALİ

ANKARAGÜCÜ'NÜN KÜME DÜŞÜRÜLME İHTİMALİ

Yapılacak toplantıda ilk maddenin Ankaragücü'nün ligdeki durumu olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bu maddenin tüm kulüplere sorulacağı ve ona göre karar alınacağı ifade edildi.

PUAN SİLME CEZASI

PUAN SİLME CEZASI

Ankaragücü'nün sahasının lig sonuna kadar kapatılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında ağır yaptırımlar da uygulamaya hazırlanan TFF, Ankaragücü'nün puanını da silebilir.

BAŞLANGIÇ TARİHİ AÇIKLANABİLİR

BAŞLANGIÇ TARİHİ AÇIKLANABİLİR

Liglerin ertelenmesinin açıklanmasının ardından yarın yapılacak toplantıda bu kararın ne zaman son bulacağı planlanacak ve sonrasında açıklama yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi Faruk Koca ankaragücü tff maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
O anlarda dikkat çeken sözler: Allah'ın gazabı böyle olur işte!

O anlarda dikkat çeken sözler: Allah'ın gazabı böyle olur işte!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Taraftar tesise geldi, Belözoğlu konuşma yaptı! Kararını açıkladı

Taraftar tesise geldi, Belözoğlu konuşma yaptı! Kararını açıkladı

Arda Güler finale kaldı! Rakibi ise bir Fenerbahçeli

Arda Güler finale kaldı! Rakibi ise bir Fenerbahçeli

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.