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  4. Anlaşmayı duyurdular! Mauro Icardi Galatasaray'a her an veda edebilir... Maaşının yarısına bile razı! İşte nedeni

Anlaşmayı duyurdular! Mauro Icardi Galatasaray'a her an veda edebilir... Maaşının yarısına bile razı! İşte nedeni

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2024 08:55 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da geldiği günden bu yana taraftarlar çok farklı bir bağ kuran ve Sarı-Kırmızılılar'ın adeta sevgilisi olan Arjantinli golcü Mauro Icardi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, yıldız oyuncu için şimdi de İtalya'ya dönüş haberleri gündemde. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a transferiyle büyük ses getiren ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olmayı başaran Arjantinli yıldız Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta 18 gol ve 7 asistlik bir performans sergilerken, golcü isim için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Canlı Skor

REAL MADRID OLMADI

REAL MADRID OLMADI

İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Arjantinli golcü ilk olarak İspanyol devi Real Madrid ile görüşürken, görüşmeler yaklaşık yedi gün boyunca devam etti, ancak iki kulüp bir türlü anlaşmaya varamadı. Icardi transferini düşük maliyetle bitirmeyi planlayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bunu başaramayacağını anlayınca transferi askıya aldı.

'İNDİRİM YAPMAYA HAZIR'

'İNDİRİM YAPMAYA HAZIR'

İtalya basını, Real Madrid'in yanı sıra, sezon başında Icardi'nin eski kulübü Inter ile de görüştüğünü yazdı. Habere göre; Icardi ve ailesi sezon başında İtalya'ya dönmek istiyordu ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tüm üst düzey kulüplerle temasa geçildi.

DÖRDÜNCÜ FORVET...

DÖRDÜNCÜ FORVET...

Icardi, Inter için maaşında indirime gitmeye ve Alexis Sanchez ayrılırsa dördüncü forvet rolünde bile olsa geri dönmeye istekliydi.

'ICARDI MAAŞININ YARISINA RAZI'

'ICARDI MAAŞININ YARISINA RAZI'

Calcio Mercato'ya göre; Galatasaray'da yılda net 10 milyon Euro kazanan Icardi, İtalya'ya dönmek için maaşının en az yarısına inmeye razı.

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transfer İtalya son dakika galatasaray icardi inter sezon
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