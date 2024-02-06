Anlaşmayı duyurdular! Mauro Icardi Galatasaray'a her an veda edebilir... Maaşının yarısına bile razı! İşte nedeni

REAL MADRID OLMADI

İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Arjantinli golcü ilk olarak İspanyol devi Real Madrid ile görüşürken, görüşmeler yaklaşık yedi gün boyunca devam etti, ancak iki kulüp bir türlü anlaşmaya varamadı. Icardi transferini düşük maliyetle bitirmeyi planlayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bunu başaramayacağını anlayınca transferi askıya aldı.