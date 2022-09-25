Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali kapsamında, ünlü şefler vatandaşlar ve turistlerle buluştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival kapsamında alanda vatandaşla bir araya geldi.
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikler kapsamında panel ve söyleşiler de gerçekleştirildi.
Dünyaca ünlü şefler İtalya'dan Luigi Taglienti, Portekiz’den Rui Silvestre, İspanya’dan Joann Artieda, Macaristan’dan Jeno Racz, yaptıkları workshoplarda festival alanında lezzet şovları sundu.
Gün boyunca ünlü şefler Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planaguma Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshoplar gerçekleştirildi.
İpek kozasından portakal çiçeği broşu yapımı etkinliğinin de düzenlendiği festival, akustik konserle sona erecek.
Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor
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