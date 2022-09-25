Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikler kapsamında panel ve söyleşiler de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival kapsamında alanda vatandaşla bir araya geldi.

Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor

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