Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gelen yerli turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarını doldurdu.

Bazı tatilciler denize girdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı, güneşlenip kitap okudu. Bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Park ve bahçelere masayla sandalyelerini kuran tatilciler eğlenceli zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'ne giden yollarda araç trafiği yoğunlaştı, devriye görevi yapan polis ekipleri hatalı park yapan sürücüleri anonslarla uyardı.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajları da Kurban Bayramı tatilinde ilgi gördü. Falezlerdeki Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

Kazakistan uyruklu Aygül Moldaş, ilk kez geldikleri Antalya'ya hayran kaldığını belirterek, Türkiye'de 13 gün tatil yapacaklarını söyledi.

Moldaş'ın eşi Konus Embergenov da Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu, tatillerinin çok iyi geçtiğini anlattı.

- Muğla'nın turistik ilçelerinde turistlerin tatil keyfi

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde bayramın son gününde de yoğunluk oluştu.

Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için denize girdi. Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Bazı tatilciler ise kano ve rüzgar sörfü yaptı.

Fethiye'de tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girdi, güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1700 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Bodrum'da tatil yapanlar Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Marmaris'te İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na yoğunluk yaşandı.

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme imkanı buldu.