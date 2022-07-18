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Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

18.07.2022 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi 2461 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katında, Şerzan B. (5) ve Berkan B. (7) kardeşlerin evde yalnız bulunduğu sırada, saat 23.15 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Balkonda mahsur kalan çocuğu gören vatandaşlar, daire kapısını kırıp Berkan B'yi kurtardı ancak kardeşi Şerzan B'ye yoğun dumandan dolayı ulaşamadı. Alevlerin tüm evi kaplamasıyla vatandaşlar, balkondaki Şerzan B'yi güvenli noktaya yönlendirip karşıdan üzerine hortumla su tuttu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle önce yangına müdahale etti, ardından balkonda büyük korku yaşayan Şerzan B'yi kurtardı. İki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Berkan B'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Şerzan B'nin ise ayaklarının altının yandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
yangın polis kurtarma

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