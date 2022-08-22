Belkıs Mahallesi'nde Hasan Demir, tarlasında göremediği atını, dere içinde bulunca çıkarmak için bir süre mücadele etti. Başarılı olmayan Demir'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Antalya'da dereye düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı

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