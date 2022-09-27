Antalya’da Kumluca Belediyesinden işçi çıkarıldığı iddiası

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyenin işçi çıkardığını ileri süren çalışanlar eylem yaptı.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen bir grup Kumluca Belediyesi çalışanı, işçi çıkardığını ileri sürdükleri Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu protesto etti.

Bir süre yürüdükten sonra belediye hizmet binası önüne gelen işçiler, kapıya siyah çelenk bıraktı. İşçilere, Genel-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Haydar Kara, DİSK Akdeniz Bölge Başkanı Vedat Küçük ve Tüm-Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt da destek verdi.

DİSK Akdeniz Bölge Başkanı Vedat Küçük, burada yaptığı basın açıklamasında, Kumluca Belediyesi yetkilileri ile uzun suredir yürütülen görüşmelerden olumlu netice alamadıklarını söyledi.

Küçük, "Keyfiyetle belediyeyi yöneten, emeğin değerini yok sayan, sendikal hak ve özgürlükleri hiçe sayan bir belediye başkanı ve yönetimi ile karşı karşıyayız. İsçilerin günlük ücretlerini yasaya aykırı bir biçimde düşüren, fazla mesai ve tatil günleri çalışmalarının ödenmediği kuralsız çalışmanın ve emek sömürüsünün hakim olduğu bir anlayış içinde olan belediye başkanı ve yönetimi var." ifadelerini kullandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun seçim öncesi sözlerini tutmadığını, işçileri sendikalarından istifaya zorladığını ileri süren Küçük, şöyle konuştu:

"Kumluca Belediye Başkanı şunu iyi bilmelidir ki işçilerin isyanı bundan sonra da artarak büyüyecek ve senden haklarını söke söke alacaklar. Eğer ki işten atılan arkadaşlarımız işlerine geri dönmez ve toplu iş sözleşmesi imzalanmaz ise yarından itibaren belediye önünde 'hak, hukuk ve adalet' çadırını kuracağız."

Bir süre slogan atan gruptakiler daha sonra dağıldı.