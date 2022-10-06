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Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

06.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 5 dekar makilik alan ile zeytin ağaçları zarar gördü.

Kayaburnu mahallesi Boğazalan mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince, yangına 2 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ev ve seralara sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, 5 dekar makilik alan ve bir evin bahçesindeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Vatandaşlardan Fatih Cirim, gazetecilere, kuvvetli fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattına muşamba ve naylonların takıldığını belirterek, yangının bundan çıkmış olabileceğini söyledi.

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Serik

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