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  4. Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

25.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bağlık Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının yakındaki sera ve portakal bahçesine sıçraması üzerine yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarına başlanan yangın, bazı seralara, arı kovanlarına ve portakal bahçesine zarar verdi.

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kumluca

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