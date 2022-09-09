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Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

09.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "Yaklaşık 1,5 milyon lira tutarındaki projeyi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçireceğiz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) topraksız tarım teknolojisi ünitelerinin kurulması ve iklim değişikliğine dirençli tarımsal üretim yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle uygulamaya konulacak.

ATSO ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, "Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi" projesinin, BAKA'nın "Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında desteklenecek 7 projeden biri olarak açıklandığını bildirdi.

Projenin çevreden tarıma, sanayiden yazılıma birçok alanı destekleyecek nitelikte olduğunu anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 milyon lira tutarındaki projeyi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçireceğiz. Antalya'yı ve Batı Akdeniz'i teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölgeye dönüştürme, tarım sektöründe iklim değişikliğine dirençli, düşük maliyetli, yüksek katma değerli, sağlıklı gıda üretim ve yenilikçi ürün modelleri geliştirme yolunda İNOVATSO'daki elektronik, mekanik ve yazılım atölyelerine tarım teknolojileriyle yeni ve güçlü bir birim kazandıracağız."

Çetin, projeyle kamu kurumlarını, oda ve borsaları, üniversiteleri, ilgili STK'ları, tohum ve fide üreticilerini, yazılım şirketlerini bir araya getirerek geleceğin topraksız tarımı, biyoteknolojiye dayalı sanayi üretimi, yapay zeka destekli yazılımlar alanında Antalya ekonomisine yeni alanlar açacak büyük bir oluşumun temellerini atacaklarını belirtti.

Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "Yaklaşık 1,5 milyon lira tutarındaki projeyi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçireceğiz"

Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak

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Anahtar Kelimeler:
antalya tarım atso baka inovasyon

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