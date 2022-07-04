Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası gerçekleştirildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen organizasyon Galip Dere Plajı'nda yapıldı.
Üç gün süren mücadeleler sonunda, genç kadınlarda Kıbrıs Dikmen Spor Kulübü, büyük kadınlarda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, genç erkeklerde İzmir İzgem Spor Kulübü, büyük erkeklerde Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü birinciliği elde etti.
Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri törenle verildi.
Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi
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