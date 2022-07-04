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Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi

04.07.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası gerçekleştirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen organizasyon Galip Dere Plajı'nda yapıldı.

Üç gün süren mücadeleler sonunda, genç kadınlarda Kıbrıs Dikmen Spor Kulübü, büyük kadınlarda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, genç erkeklerde İzmir İzgem Spor Kulübü, büyük erkeklerde Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri törenle verildi.

Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi

Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Alanya’da düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
Alanya turnuva

Antalya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
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Sabah
05:36
Öğle
13:07
İkindi
16:57
Akşam
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Yatsı
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