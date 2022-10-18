Antalyaspor, ligdeki kötü gidişine İstanbulspor maçıyla "dur" demek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 6 haftalık galibiyet hasretine İstanbulspor karşılaşmasıyla son vermeyi planlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde geride kalan periyotta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 11. haftanın açılış mücadelesinde 21 Ekim Cuma günü İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

İdman öncesi bazı yöneticilerle teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret eden kulüp başkanı Aziz Çetin, yaptığı konuşmada, Antalyaspor'un şehrin gururu, en önemli moral kaynağı olduğunu belirtti.

Futbolculara ve teknik heyete güvendiklerini aktaran Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm şehir ve futbol kamuoyu gibi, takımımızın bulunduğu yeri sizlerin de kabul etmediğine biz yönetim olarak samimiyetle inanıyoruz. Bütün şehir önümüzdeki İstanbulspor maçı ile beklenen dönüşün gerçekleşeceğine içtenlikle inanıyor. Biz de yönetim olarak teknik heyet ve futbolcularımızın bunu başaracağına inanıyoruz."